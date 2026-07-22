لغة الجسد صنعت المشهد (في النشرة المسائية)

معلومات الجديد: الجيش اللبناني يتحضر لتنفيذ الخطة التي ساهم في وضعها انطلاقاً من عدم بيع لبنان من كيسه بمعنى عدم انسحاب إسرائيل من القرى واعتبار القرى غير المحتلة مناطق تجريبية