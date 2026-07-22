السعودية على خط زيارة عون إلى واشنطن

فزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى واشنطن جاءت وفق معلومات دبلوماسية، ثمرة إهتمام دولي وعربي على ان تكون المرحلة المقبلة في مليئة بالاستحقاقات المرتبطة بالانسحاب ، ودور الجيش، ومسار اتفاق الإطار.وفي معلومات الجديد، فإن الرياض لعبت دورا اساسياً في زيارة عون إلى واشنطن. فالدور السعودي توج بالاتصال بالغ الدلالات الذي قام به الرئيس عون بولي العهد الأمير محمد ثم باتصال المبعوث السعودي برئيس .وفي موازاة الحراك اللبناني السعودي ، برزت صورة وزير دفاع الأمير خالد بن سلمان إلى جانب نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في لقاء حمل أكثر من رسالة سياسية. فبحسب مصادر دبلوماسية للجديد، جاءت الصورة لتؤكد أن العلاقة السعودية – الإماراتية لا تزال تقوم على تنسيق استراتيجي عميق، رغم كل ما حصل خلال الأشهر الماضية من تباينات بين البلدين في مقاربة ملفات المنطقة.وتلفت مصادر دبلوماسية للجديد إلى أن اللقاء لم يكن مناسبة بروتوكولية فحسب، بل حمل رسالة واضحة بأن ما قد يظهر أحياناً من تمايز يتعلق بإدارة بعض الملفات وأدوات مقاربتها، لا بالأهداف الاستراتيجية المشتركة. وتشدد المصادر الدبلوماسية على أن العلاقات السعودية - الإماراتية تستند إلى إرث سياسي وأمني وتاريخي يجعلها أكثر رسوخاً من أن تهزها رهانات البعض التي تحاول تصويرها كخلافات بنيوية، معتبرة أن المرحلة الإقليمية الحالية تفرض مزيداً من التنسيق بين العاصمتين لا العكس.وفي هذا السياق، بدت لافتة تغريدة مستشار رئيس دولة الامارات الدكتور انور قرقاش الذي اعاد فيها نشر تغريدة للمستشار السعودي تركي الشيخ قال فيها ان السعودية والامارات قصة علاقات اخوية وشراكة راسخة، فقال قرقاش تأبي الرماح اذا اجتمعن اكسرا .. واذا افترقن تكسرت احادا.وكذلك ، غرد الكاتب السعودي داود الشريان قائلا ان الروابط بين السعودية ودول الخليج لم تبن يوما على الاتفاق في كل شيء، ومراجعة علاقة الر ياض بكل عواصم دول مجلس التعاون نؤكد هذه القراءة . والعلاقة بين السعودية والامارات اوضح مثال. فهي تقوم على منهج ادارة التباين واقرار مبدأ المنافسة بما لا يمس المصالح الاستراتيجية وتتسند على الدوام الى ان ما يجمع البلدين اكبر من اي خلاف ، الجغرافيا السياسية امن الخليج والمصالح والتحديات الاقليمية المشتركة. كلها أسس ابقت هذه العلاقة محكومة بالثوابت على الرغم من كل ما يقال حولها من شائعات.اما داخليا فتقول مصادر سياسية ان زيارة رئيس الحكومة نواف سلام جاءت لتكرس مسار الدولة وسلطتها. اما الجيش اللبناني فهو وفق معلومات الجديد يتحضر لتنفيذ الخطة التي ساهم في وضعها انطلاقا من عدم بيع لبنان من كيسه، بمعنى عدم انسحاب إسرائيل من القرى واعتبار القرى غير المحتلة مناطق تجريبية كما حصل في فرون و صريفا والغندورية، اما زوطر الغربية فهي لم تكن محتلة بشكل كامل على غرار زوطر الشرقية وهي تعتبر من اصغر البلدات المحتلة في الجنوب، وتضيف المصادر العسكرية بان الاختبار الحقيقي لنية اسرائيل تطبيق الخطة ستظهر في الأيام المقبلة تحديدا في مدى التزامها بالانسحاب من القرى الجنوبية.