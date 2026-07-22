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حصر السلاح وتحرير الأرض.. مهمة الدولة وحدها! (شاهد التقرير)
2026-07-22 | 14:38
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حصر السلاح وتحرير الأرض.. مهمة الدولة وحدها! (شاهد التقرير)
حصر السلاح وتحرير
الأرض
.. مهمة الدولة وحدها! (شاهد التقرير)
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