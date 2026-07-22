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خاص الجديد

مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت أرض مفتوحة في محيط حاجز الجيش اللبناني عند جسر الخردلي - النبطية

2026-07-22 | 14:46
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مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت أرض مفتوحة في محيط حاجز الجيش اللبناني عند جسر الخردلي - النبطية
مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت أرض مفتوحة في محيط حاجز الجيش اللبناني عند جسر الخردلي - النبطية
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مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت أرض مفتوحة في محيط حاجز الجيش اللبناني عند جسر الخردلي - النبطية

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