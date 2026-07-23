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معلومات الجديد: اجتماع نواب السنّة في مجلس النواب يبحث صيغةً مشتركة لقانون العفو العام وطرح حذف عبارة "المشدد" من عقوبة المؤبد البديلة للإعدام
2026-07-23 | 05:24
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معلومات الجديد: اجتماع نواب السنّة في مجلس النواب يبحث صيغةً مشتركة لقانون العفو العام وطرح حذف عبارة "المشدد" من عقوبة المؤبد البديلة للإعدام
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مراسل الجديد: انتهاء اجتماع نواب السنّة في مجلس النواب
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