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مصادر عين التينة لـ"الجديد": الرئيس بري شدّد على ضرورة أن تترجم المساعي والاتصالات السياسية نتائج ملموسة على الأرض تبدأ بانسحاب إسرائيل ولا تنتهي بإطلاق مسار جدي لإعادة الإعمار
2026-07-23 | 07:53
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مصادر عين التينة لـ"الجديد": الرئيس بري شدّد على ضرورة أن تترجم المساعي والاتصالات السياسية نتائج ملموسة على الأرض تبدأ بانسحاب إسرائيل ولا تنتهي بإطلاق مسار جدي لإعادة الإعمار
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