مصادر عين التينة لـ"الجديد": الرئيس بري شدّد على ضرورة أن تترجم المساعي والاتصالات السياسية نتائج ملموسة على الأرض تبدأ بانسحاب إسرائيل ولا تنتهي بإطلاق مسار جدي لإعادة الإعمار

الرئيس عون: آمل أن تسفر المفاوضات في روما غداً وبعد غد عن تحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم اخلاؤها