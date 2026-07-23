مصادر متابعة لمواقف عين التينة لـ"الجديد": هناك ضرورة للالتزام بمبدأ حصر السلاح والتعاون مع الجيش وعدم تكرار خطأ الانخراط في الصراعات الإقليمية لا سيما في حال تجدّد المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية