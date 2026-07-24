📺 من واشنطن إلى عين التينة (التفاصيل في النشرة المسائية)

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مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية تفجير في بلدة كفرتبنيت - قضاء النبطية
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية تفجير في بلدة كفرتبنيت - قضاء النبطية
الخارجية الإيرانية: عراقجي ونظيره العماني ناقشا سبل التعاون الإقليمي لمنع التصعيد وإرساء الاستقرار في المنطقة
الخارجية الإيرانية: عراقجي ونظيره العماني ناقشا سبل التعاون الإقليمي لمنع التصعيد وإرساء الاستقرار في المنطقة
أكسيوس عن مصادر: واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن
أكسيوس عن مصادر: واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن
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رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: أعمال رفع الأنقاض في البلدة مستمرة والفرق الهندسية التابعة للجيش تعمل بشكل دوري على إزالة مخلفات الحرب تحقيقاً لعودة آمنة للأهالي
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رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: أعمال رفع الأنقاض في البلدة مستمرة والفرق الهندسية التابعة للجيش تعمل بشكل دوري على إزالة مخلفات الحرب تحقيقاً لعودة آمنة للأهالي
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