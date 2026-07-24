مصادر أمنية للجديد: الدعم المتوفر حالياً للجيش اللبناني لا يزال تقليدياً ولا يرقى إلى مستوى المهمة الميدانية

مصادر متابعة لخط بعبدا - حزب الله: التواصل قائم والاجتماعات المسائيةَ بين الوسطاء شبه يومية تمهيدا للقاءٍ قريب على مستوى الصف الاول إلا انَّه لا يزال مشروطا بخطوات وصفت بال"مطلوبة " قبل انعقاده