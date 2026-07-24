مصادر حزب الله للجديد: الحزب قرر عدم الاصطدام بالسلطة السياسية أو مسارها رغم رفضه لهذا المسار لكنه يعتبر أن الامتحان الفعلي هو بالتنفيذ

مصادر دبلوماسية للجديد: أي استهداف جديد للملاحة أو تصعيد ينفذه الحوثيون ستترتب عليه تداعيات خطيرة على أمن المنطقة وقد يدفع ذلك السعودية إلى رفع مستوى ردّها دفاعاً عن أمن الملاحة ومصالحها الاستراتيجية