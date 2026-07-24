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مصادر حزب الله للجديد: الحزب قرر عدم الاصطدام بالسلطة السياسية أو مسارها رغم رفضه لهذا المسار لكنه يعتبر أن الامتحان الفعلي هو بالتنفيذ
2026-07-24 | 13:03
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مصادر حزب الله للجديد: الحزب قرر عدم الاصطدام بالسلطة السياسية أو مسارها رغم رفضه لهذا المسار لكنه يعتبر أن الامتحان الفعلي هو بالتنفيذ
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