مصادر دبلوماسية للجديد عن الوضع الإقليمي: التصعيد لا يزال سيد الموقف ومختلف الأطراف تستعد لاحتمالات أمنية مفتوحة مع دخول باب المندب على خط التوتر إلى جانب مضيق هرمز