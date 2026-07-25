نشرة اخبار الظهيرة من قناة الجديد

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2026-07-25 | 07:29
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مصادر دبلوماسية للجديد: أي استهداف جديد للملاحة أو تصعيد ينفذه الحوثيون ستترتب عليه تداعيات خطيرة على أمن المنطقة وقد يدفع ذلك السعودية إلى رفع مستوى ردّها دفاعاً عن أمن الملاحة ومصالحها الاستراتيجية
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مصادر دبلوماسية للجديد: أي استهداف جديد للملاحة أو تصعيد ينفذه الحوثيون ستترتب عليه تداعيات خطيرة على أمن المنطقة وقد يدفع ذلك السعودية إلى رفع مستوى ردّها دفاعاً عن أمن الملاحة ومصالحها الاستراتيجية
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مصادر دبلوماسية للجديد: أي استهداف جديد للملاحة أو تصعيد ينفذه الحوثيون ستترتب عليه تداعيات خطيرة على أمن المنطقة وقد يدفع ذلك السعودية إلى رفع مستوى ردّها دفاعاً عن أمن الملاحة ومصالحها الاستراتيجية
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