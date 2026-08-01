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خاص الجديد

معلومات الجديد: المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أنطوان صفير سيشارك في مفاوضات روما ضمن الوفد اللبناني وذلك لمتابعة الملف القانوني لكل المفاوضات وضمناً الترسيم والحدود

2026-08-01 | 12:59
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معلومات الجديد: المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أنطوان صفير سيشارك في مفاوضات روما ضمن الوفد اللبناني وذلك لمتابعة الملف القانوني لكل المفاوضات وضمناً الترسيم والحدود
معلومات الجديد: المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أنطوان صفير سيشارك في مفاوضات روما ضمن الوفد اللبناني وذلك لمتابعة الملف القانوني لكل المفاوضات وضمناً الترسيم والحدود
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معلومات الجديد: المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أنطوان صفير سيشارك في مفاوضات روما ضمن الوفد اللبناني وذلك لمتابعة الملف القانوني لكل المفاوضات وضمناً الترسيم والحدود

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"بنت جبيل أو الخيام".. لبنان بين نارَين!
نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد

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