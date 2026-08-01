معلومات الجديد: وفد استشاري اقتصادي سيتولى عقد محادثات جانبية مع الولايات المتحدة تتعلق بإعادة الاعمار والجنوب لكن وزارة الاقتصاد غير معنية بالمهمة ولا ممثلين لها في الوفد الى روما