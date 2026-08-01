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2026-08-01 | 13:00
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مصادر متابعة لمفاوضات روما للجديد: الوفد اللبناني سيطرح مدينة بنت جبيل كمنطقة تجريبية ثانية أو مدينة الخيام لرمزية كل منهما خاصة أن الجيش اللبناني جاهز وقادر على التعامل مع أي منطقة يدخل اليها
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"بنت جبيل أو الخيام".. لبنان بين نارَين!
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