معلومات الجديد: الوفد اللبناني سيحاول في روما تسمية الأمور بأسمائها بدءا من البلدات المحتلة مروراً بالمحررة ووصولاً إلى جدولة الانسحاب الاسرائيلي

مصادر متابعة لمفاوضات روما للجديد: شكوك كبيرة حول قبول إسرائيل إعطاء الموافقة على بنت جبيل أو الخيام كمنطقة تجريبية جديدة وهو ما يتقاطع مع حذر لبناني نتيجة تكثيف الضغط العسكري في الجنوب