قريباً.. منازل جاهزة لأهالي زوطر الغربية!

وانجزت اللجان من مهندسين وموظفين باشراف مجلس الجنوب في مهدي تقاريرها الاولية بعد اقل من اسبوع من الكشوفات الميدانية في البلدة التي عانت تدميرا كبيراً وممنهجاً في البنى التحتية والمنازل والمؤسسات بفعل العدوان الاسرائيلي الذي استهدفها.وتم ادخال حفارات كبيرة الى البلدة للبدء بازالة ركام المنازل المهدمة من قبل فرق تابعة ايضا لمجلس الجنوب.كما تم تسليم الاهالي المتواجدين في البلدة معونات غذائية وتموينية بالتنسيق مع البلدية.وتعمل فرق من المجلس على تجهيز منازل جاهزة في باحة موقف النادي في بلدة قعقعية لكي يتم نقلها خلال الايام المقبلة الى زوطر وتسليمها للاهالي المدمرة منازلها، وذلك فور الانتهاء من عملية ازالة الركام والانقاض.