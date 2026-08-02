قريباً.. منازل جاهزة لأهالي زوطر الغربية!

وانجزت اللجان من مهندسين وموظفين باشراف رئيس مكتب
مجلس الجنوب في النبطية يوسف
مهدي تقاريرها الاولية بعد اقل من اسبوع من الكشوفات الميدانية في البلدة التي عانت تدميرا كبيراً وممنهجاً في البنى التحتية والمنازل والمؤسسات بفعل العدوان الاسرائيلي الذي استهدفها.
وتم اليوم
ادخال حفارات كبيرة الى البلدة للبدء بازالة ركام المنازل المهدمة من قبل فرق تابعة ايضا لمجلس الجنوب.
كما تم تسليم الاهالي المتواجدين في البلدة معونات غذائية وتموينية بالتنسيق مع البلدية.
وتعمل فرق من المجلس على تجهيز منازل جاهزة في باحة موقف النادي الحسيني
في بلدة قعقعية الجسر
لكي يتم نقلها خلال الايام المقبلة الى زوطر الغربية
وتسليمها للاهالي المدمرة منازلها، وذلك فور الانتهاء من عملية ازالة الركام والانقاض.