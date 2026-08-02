أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

خاص الجديد

التفجيرات تستبق المفاوضات.. ولماذا الخيام؟

2026-08-02 | 12:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
التفجيرات تستبق المفاوضات.. ولماذا الخيام؟
التفجيرات تستبق المفاوضات.. ولماذا الخيام؟

بين ارجاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب توجيه ضربات جديدة إلى إيران، واستئناف مفاوضات روما الاسبوع المقبل يتمحور المشهد السياسي.

في المشهد الاوسع، بين ايران واميركا ظهر ادور السعودي لتراجع ترامب عن استئناف الحرب ضد ايران بعد اتصال من ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذي شدد خلال الاتصال على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود ‌الممكنة لتحقيق التهدئة في أزمة الشرق الأوسط.

اما في لبنان فحالة ترقب بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الدولية للعودة الى طاولة التفاوض، وكيف سينعكس على لبنان، فيما لبنان الرسمي يواصل الاستعدادات للذهاب الاسبوع المقبل الى روما. 

وتنعقد هذه المفاوضات على اثر التفجيرات الاسرائيلية ومع تلويح رئيس الجمهورية جوزاف عون بأن هذه التفجيرات تمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، والتزم لبنان تنفيذ موجباته.

وسيرأس السفير سمون كرم الوفد اللبناني الى روما بمشاركة السفيرة ندى حمادة ووفد عسكري موسِّع الى جانب خبراء في مجالات المساحة والاقتصاد والقانون. 

وتقول مصادر سياسية للجديد ان الاجواء الاقليمية الملبدة لم تساعد كثيرا في تحقيق التقدم المطلوب في مسار مفاوضات روما، خصوصا في ظل استمرار اسرائيل بخروقاتها ورفضها تنفيذ بنود اتفاق الاطار.

وقالت معلومات الجديد ان طرح ان تكون الخيام بدل بنت جبيل هي المنطقة التجريبية الثانية، طرح لدى الدوائر الاميركية بالتزامن مع زيارة الرئيس عون لواشنطن.

وتشير المعلومات، إلى أن للخيام اهمية استراتيجية، فتحريرها يعني تحرير الجزء الاكبر من القطاع الشرقي.

معلومات الجديد أشارت الى ان الاميركيين وعدوا بمساعدة الجيش اللبناني على مستوى العتاد اضافة الى دعم رواتب العسكريين. واشارت معلومات الجديد الى انه قد ينتج عن الجولة الجديدة من مفاوضات روما تشكيل لجان فنيه تتابع المسائل الخلافية العالقة بين لبنان واسرائيل.

على صعيد اخر، كشف زوار الرئيس عون للجديد أن الرئيس عون طرح خلال مباحثاته مع الجانب الأميركي مقترحاً واضحاً لتمديد ولاية اليونيفيل ثلاث سنوات حتى نهاية العام 2029، لمواكبة انتشار الجيش اللبناني ومساعدته بتنفيذ مهامه، ووعده الرئيس ترامب بأنه سبأخذ هذا الطلب بعين الاعتبار.

وفي هذا الاطار، يواكب عدد من النواب الذين وقعوا على العريضة النيابية للمطالبة بتمديد اليونيفيل هذا المسعى بجولة تشمل سفراء عواصم القارار فيما تجري مناقشات في الأمم المتحدة للسير في هذا التوجه.
 
مقالات ذات صلة
التفجيرات تستبق المفاوضات.. ولماذا الخيام؟

خاص الجديد

محليات

المشهد السياسي

المشهد السياسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الحدود البرية" في روما (في النشرة المسائية)
معلومات الجديد: الوفد اللبناني سيحاول في روما تسمية الأمور بأسمائها بدءا من البلدات المحتلة مروراً بالمحررة ووصولاً إلى جدولة الانسحاب الاسرائيلي

اقرأ ايضا في خاص الجديد

قريباً.. منازل جاهزة لأهالي زوطر الغربية!
09:50

قريباً.. منازل جاهزة لأهالي زوطر الغربية!

انهت اللجان الفنية في مجلس الجنوب المرحلة الاولى من عملية مسح الاضرار للبيوت المدمرة كليا وجزئيا في بلدة زوطر الغربية، وذلك تمهيدا لاطلاق عملية تسليم المنازل الجاهزة للاهالي بناء على توجيهات رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر.

09:50

قريباً.. منازل جاهزة لأهالي زوطر الغربية!

انهت اللجان الفنية في مجلس الجنوب المرحلة الاولى من عملية مسح الاضرار للبيوت المدمرة كليا وجزئيا في بلدة زوطر الغربية، وذلك تمهيدا لاطلاق عملية تسليم المنازل الجاهزة للاهالي بناء على توجيهات رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر.

يحدث الآن

اخترنا لك
اليونيفيل باقية؟ (ضمن المشهد السياسي في النشرة المسائية)
12:05
رياض سلامة يهدد؟ (في النشرة المسائية)
11:45
قريباً.. منازل جاهزة لأهالي زوطر الغربية!
09:50
"الحدود البرية" في روما (في النشرة المسائية)
09:22
معلومات الجديد: الوفد اللبناني سيحاول في روما تسمية الأمور بأسمائها بدءا من البلدات المحتلة مروراً بالمحررة ووصولاً إلى جدولة الانسحاب الاسرائيلي
2026-08-01
معلومات الجديد: لبنان سيعرض في روما ما تم إنجازه في المرحلة الأولى والمهام التي قام بها مرفقة بالخرائط والصور والأدلة
2026-08-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026