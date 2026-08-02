التفجيرات تستبق المفاوضات.. ولماذا الخيام؟

في المشهد الاوسع، بين واميركا ظهر ادور السعودي لتراجع ترامب عن استئناف الحرب ضد ايران بعد اتصال من ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذي شدد خلال الاتصال على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود ‌الممكنة لتحقيق التهدئة في أزمة الشرق الأوسط.اما في فحالة ترقب بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الدولية للعودة الى طاولة التفاوض، وكيف سينعكس على لبنان، فيما لبنان الرسمي يواصل الاستعدادات للذهاب الاسبوع المقبل الى روما.وتنعقد هذه المفاوضات على اثر التفجيرات الاسرائيلية ومع تلويح رئيس الجمهورية جوزاف عون بأن هذه التفجيرات تمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، والتزم لبنان تنفيذ موجباته.وسيرأس السفير سمون كرم الوفد اللبناني الى روما بمشاركة السفيرة ندى حمادة ووفد عسكري موسِّع الى جانب خبراء في مجالات المساحة والاقتصاد والقانون.وتقول مصادر سياسية للجديد ان الاجواء الاقليمية الملبدة لم تساعد كثيرا في تحقيق التقدم المطلوب في مسار مفاوضات روما، خصوصا في ظل استمرار اسرائيل بخروقاتها ورفضها تنفيذ بنود اتفاق الاطار.وقالت معلومات الجديد ان طرح ان تكون الخيام بدل بنت جبيل هي المنطقة التجريبية الثانية، طرح لدى الدوائر الاميركية بالتزامن مع زيارة لواشنطن.وتشير المعلومات، إلى أن للخيام اهمية استراتيجية، فتحريرها يعني تحرير الجزء الاكبر من القطاع الشرقي.معلومات الجديد أشارت الى ان الاميركيين وعدوا بمساعدة على مستوى العتاد اضافة الى دعم رواتب العسكريين. واشارت معلومات الجديد الى انه قد ينتج عن الجولة الجديدة من مفاوضات روما تشكيل لجان فنيه تتابع المسائل الخلافية العالقة بين لبنان واسرائيل.على صعيد اخر، كشف زوار الرئيس عون للجديد أن الرئيس عون طرح خلال مباحثاته مع الجانب الأميركي مقترحاً واضحاً لتمديد ولاية اليونيفيل ثلاث سنوات حتى نهاية العام 2029، لمواكبة انتشار الجيش اللبناني ومساعدته بتنفيذ مهامه، ووعده الرئيس ترامب بأنه سبأخذ هذا الطلب بعين الاعتبار.وفي هذا الاطار، يواكب عدد من النواب الذين وقعوا على العريضة النيابية للمطالبة بتمديد اليونيفيل هذا المسعى بجولة تشمل سفراء عواصم القارار فيما تجري مناقشات في للسير في هذا التوجه.