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خاص الجديد

معلومات الجديد: الأميركيون لا يعارضون المشاركة الفرنسية إلا ان اسرائيل سبق وأبلغت رفضها وجود قوات فرنسية الا ان الايطاليين يحاولون ربط مشاركتهم بالحضور الفرنسي

2026-08-03 | 13:04
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معلومات الجديد: الأميركيون لا يعارضون المشاركة الفرنسية إلا ان اسرائيل سبق وأبلغت رفضها وجود قوات فرنسية الا ان الايطاليين يحاولون ربط مشاركتهم بالحضور الفرنسي
معلومات الجديد: الأميركيون لا يعارضون المشاركة الفرنسية إلا ان اسرائيل سبق وأبلغت رفضها وجود قوات فرنسية الا ان الايطاليين يحاولون ربط مشاركتهم بالحضور الفرنسي
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معلومات الجديد: الأميركيون لا يعارضون المشاركة الفرنسية إلا ان اسرائيل سبق وأبلغت رفضها وجود قوات فرنسية الا ان الايطاليين يحاولون ربط مشاركتهم بالحضور الفرنسي

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اقرأ ايضا في خاص الجديد

نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"
15:04

نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"

أفادت مصادر دبلوماسية غربية مواكبة لجولة روما لـ"الجديد" بأن الجولة السابعة من المحادثات ستناقش سبل إحراز تقدم نحو اتفاق سلام شامل.

وأكدت المصادر أن موقفها ثابت، ولا مكان للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الهدف المشترك يتمثل في التنفيذ الكامل لـ"اتفاق الإطار" بما يجعل جنوب لبنان خالياً من البنية التحتية للحزب.

وأضافت أن تحقيق الأمن في جنوب لبنان مرتبط بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لافتة إلى أن فرقاً فنية ستناقش في روما تعزيز آلية تنفيذ المناطق التجريبية.

وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة أجرت مؤخرا اتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، للتشديد على ضرورة الحفاظ على زخم المسار الدبلوماسي.

15:04

نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"

أفادت مصادر دبلوماسية غربية مواكبة لجولة روما لـ"الجديد" بأن الجولة السابعة من المحادثات ستناقش سبل إحراز تقدم نحو اتفاق سلام شامل.

وأكدت المصادر أن موقفها ثابت، ولا مكان للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الهدف المشترك يتمثل في التنفيذ الكامل لـ"اتفاق الإطار" بما يجعل جنوب لبنان خالياً من البنية التحتية للحزب.

وأضافت أن تحقيق الأمن في جنوب لبنان مرتبط بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لافتة إلى أن فرقاً فنية ستناقش في روما تعزيز آلية تنفيذ المناطق التجريبية.

وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة أجرت مؤخرا اتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، للتشديد على ضرورة الحفاظ على زخم المسار الدبلوماسي.

مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!
13:19

مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!

الى روما تتجه الانظار في جولة المفاوضات الجديدة التي تنعقد بعد بدء العمل بالمنطقة التجريبية الاولى.

13:19

مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!

الى روما تتجه الانظار في جولة المفاوضات الجديدة التي تنعقد بعد بدء العمل بالمنطقة التجريبية الاولى.

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نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"
15:04
مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!
13:19
معلومات الجديد: مفاوضات روما قد يتخللها اقتراح تشكيل 3 لجان فنية: الأولى تتابع الوضع الأمني والثانية لترسيم الحدود والثالثة ملف الأسرى
13:13
معلومات الجديد: النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد الاميركي اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على 6 نقاط من اصل 13 نقطة عالقة
13:11
معلومات الجديد: الترسيم البري الذي سيُناقش في روما سينطلق من النقطة التي انتهت منها مفاوضات الترسيم البحري حيث بقيت نقطة B1 وراس الناقورة عالقة
13:10
مصادر سياسية للجديد: التوجه لارسال هذه القوات سيكون من ضمن القرار 1701 دون الحاجة إلى اصدار قرار أممي جديد اضافة الى العمل على توسيع الميكانيزم لاشراك الايطاليين
13:08
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