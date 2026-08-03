مصادر سياسية للجديد: التوجه لارسال هذه القوات سيكون من ضمن القرار 1701 دون الحاجة إلى اصدار قرار أممي جديد اضافة الى العمل على توسيع الميكانيزم لاشراك الايطاليين

أفادت مصادر دبلوماسية غربية مواكبة لجولة روما لـ"الجديد" بأن الجولة السابعة من المحادثات ستناقش سبل إحراز تقدم نحو اتفاق سلام شامل.



وأكدت المصادر أن موقفها ثابت، ولا مكان للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الهدف المشترك يتمثل في التنفيذ الكامل لـ"اتفاق الإطار" بما يجعل جنوب لبنان خالياً من البنية التحتية للحزب.



وأضافت أن تحقيق الأمن في جنوب لبنان مرتبط بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لافتة إلى أن فرقاً فنية ستناقش في روما تعزيز آلية تنفيذ المناطق التجريبية.



وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة أجرت مؤخرا اتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، للتشديد على ضرورة الحفاظ على زخم المسار الدبلوماسي.