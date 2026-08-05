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اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. أجواء روما وقصر بعبدا في نشرة الظهيرة
2026-08-05 | 07:11
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اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. أجواء روما وقصر بعبدا في نشرة الظهيرة
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بالفيديو - منسى: أرض الجنوب ستعود إلى أهلها
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