4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
مساحة لبنان زادت مرة أخرى!
2025-12-20
مساحة لبنان زادت مرة أخرى!
يُقال ان مساحة
لبنان
زادت مرة اخرى بفعل المطامر البحرية،
بعدما انجزت التوسعة الثالثة لمطمر "
كوستا برافا
" الواقع عقاريا عند شاطئ
مدينة الشويفات
قضاء عاليه
، لكن الفضيحة ان تلك التوسعة حصلت على مدى الاشهر الماضية دون دراسة اثر بيئي وفقا للأصول والقانون.
