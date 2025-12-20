الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد

مساحة لبنان زادت مرة أخرى!

2025-12-20 | 05:59
مساحة لبنان زادت مرة أخرى!
مساحة لبنان زادت مرة أخرى!

يُقال ان مساحة لبنان زادت مرة اخرى بفعل المطامر البحرية،

بعدما انجزت التوسعة الثالثة لمطمر "كوستا برافا" الواقع عقاريا عند شاطئ  مدينة الشويفات قضاء عاليه، لكن الفضيحة ان تلك التوسعة حصلت على مدى الاشهر الماضية دون دراسة اثر بيئي وفقا للأصول والقانون.
مساحة لبنان زادت مرة أخرى!

رادار الجديد

لبنان

الشويفات

مساحة لبنان

