بعد 8 أعوام... إيران تعيّن سفيراً جديداً في الإمارات

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) بأن طهران أرسلت سفيراً جديداً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد شغور المنصب لـ8 أعوام.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر، أن سفير إيران الجديد لدى الإمارات هو رضا عامري الذي يشغل منصب مدير عام شؤون الرعايا الإيرانيين بوزارة الخارجية.

وأشارت إلى أن عامري الذي سبق أن عمل سفيراً لإيران لدى الجزائر والسودان وإريتريا، وكان مسؤولاً عن شؤون الشرق الأوسط ودول الخليج، سيتوجه إلى الإمارات في المستقبل القريب، ليبدأ العمل في سفارة بلاده في أبوظبي.

وذكرت «إسنا»، أن الخطوة تأتي عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والإمارات العام الماضي، والذي قررت الدولتان بموجبه رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفير.

وأشارت إلى أنه وفي السياق ذاته، عاد السفير الإماراتي لدى إيران سيف محمد عبيد الزعابي إلى طهران ليستأنف مهامه رسمياً بعد 7 سنوات.

وكان محمد رضا فياض الذي غادر أبوظبي قبل 8 أعوام، آخر سفير لإيران في الإمارات.

وعقب مغادرته استمر نشاط السفارة الإيرانية في أبوظبي على مستوى القائم بالأعمال.

وحالياً يتولى حسين حيدري منصب القائم بالأعمال ومشرف السفارة الإيرانية في أبوظبي بحسب «إسنا».

وفي 16 آذارالماضي، عقد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي، محادثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تطرَّقت إلى أهمية دعم السلام والتعاون في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار.

كما أجرى شمخاني مباحثات مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، في أبوظبي، ركَّزت على العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها وتطويرها، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وأهمية بذل الجهود في سبيل استقرار وازدهار المنطقة.

وبعد ساعات من زيارة شمخاني للإمارات، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إنَّ بلاده في المراحل الأخيرة من إرسال سفيرها إلى أبوظبي.