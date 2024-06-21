وزير خارجية إسبانيا: نعمل مع شركائنا على خفض التصعيد في جنوب لبنان

أكد وزير الخارجية الإسباني، في حديث لقناة "الجزيرة"، أن "إعترافنا بالدولة الفلسطينية من باب العدالة ومن أجل السلام ولدوافع إنسانية".

وأضاف أنه "علينا فعل كل ما يمكن لعقد مؤتمر سلام يسفر عن إقامة دولة فلسطينية"، موضحاً: "إذا لم نغير الوضع في الشرق الأوسط فإن العنف سيزداد".

وتابع: "علينا حماية المدنيين من أي عنف وتوفير المساعدات لهم سواء في أوكرانيا أو غزة، وعلينا تطبيق المعايير ذاتها على أوكرانيا والشرق الأوسط"، مشدداً على أن "وقف العمليات العسكرية في رفح ضروري وسنبذل ما بوسعنا لدعم القانون الدولي".

وأضاف وزير الخارجية الإسباني: "عدم التمييز بين مدنيين ومسلحين أمر لا ينبغي السماح به"، لافتاً الى أنه ""نحن مع حل الدولتين ونعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية".

وتابع: "هناك مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية ويجب وقف الاستيطان.. وندين أي انتهاك ونرفض تدمير المنشآت المدنية ومنع وصول المساعدات"، مشدداً على أنه "نعمل مع شركائنا على خفض التصعيد في جنوب لبنان وهذا سبب آخر لوقف الحرب في غزة".