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عربي و دولي

السودان.. قصف جديد يدمر 60 بالمئة من مصفاة النفط الرئيسية

2024-06-21 | 14:13
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السودان.. قصف جديد يدمر 60 بالمئة من مصفاة النفط الرئيسية
السودان.. قصف جديد يدمر 60 بالمئة من مصفاة النفط الرئيسية

تعرضت مصفاة النفط الرئيسية في السودان، الواقعة في منطقة الجيلي شمالي الخرطوم، لقصف عنيف، الجمعة، وسط تقارير عن أضرار بالغة لحقت بالمحولات الرئيسية ومستودعات التخزين وخطوط النقل البترولية.

وتعتبر هذه المرة الخامسة التي تتعرض فيها المصفاة للقصف، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان 2023.

وتبادل الطرفان المسؤولية عن عملية القصف الأخيرة، وتقول تقارير إنها دمرت أكثر من 60 بالمئة من منشآت المصفاة التي كان السودان يعتمد عليها في تغطية معظم احتياجاته البترولية.

في حين قالت منصات تابعة للدعم السريع إن الطيران الحربي التابع للجيش شن غارات جوية مكثفة استهدفت عدة مواقع حول المصفاة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ أشهر، وفي الجانب الآخر اتهمت منصات تابعة للجيش قوات الدعم السريع بتفجير المصفاة.

وتقع المصفاة في منطقة الجيلي على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة شندي في ولاية نهر النيل.

وتعتبر مصفاة الجيلي الأكبر في السودان، وتنتج نحو 100 ألف برميل يوميا وتلبي معظم احتياجات البلاد من النفط المكرر، ويتم تصدير الفائض منها عبر ميناء بشير على البحر الأحمر، بخط أنابيب طوله 1610 كيلومترات.

السودان.. قصف جديد يدمر 60 بالمئة من مصفاة النفط الرئيسية

عربي و دولي

السودان

الدعم السريع

حرب السودان

مصفاة النفط الرئيسية

مصفاة النفط الرئيسية في السودان

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