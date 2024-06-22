بلجيكا: الخسائر بصفوف المدنيين في غزة "أمر غير مقبول"

جاء ذلك في منشور على حساب لحبيب، بمنصة إكس، بشأن قصف جيش العدو الإسرائيلي مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة ومقتل وإصابة العشرات.

ودعت لحبيب، إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية بغزة".

كما حثت جميع الأطراف على تمهيد الطريق للسلام.

وشددت وزيرة الخارجية البلجيكية على أن الخسائر بصفوف المدنيين في القطاع والعنف المستمر "أمر غير مقبول".

وأعادت لحبيب، عبر إكس، نشر مطالبة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بإجراء "تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة" المسؤولين عن قصف مكتب الصليب الأحمر في غزة.