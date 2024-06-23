وزير الاقتصاد الألماني: لا غنى عن الصين لتحقيق أهداف المناخ

وقال هابيك للصحفيين في مدينة هانغتشو جنوب الصين، بعد يوم من لقائه بمسؤولين صينيين في بكين، إنه يتعين على الصين إيجاد بديل آمن للفحم.

وقالت وزارة التجارة الصينية، السبت، إن وزير التجارة الصيني والمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي اتفقا على إجراء مشاورات بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة صينية الصنع.

كما أضافت الوزارة على موقعها على الإنترنت أن وزير التجارة، وانغ ون تاو، تلقى دعوة لعقد اجتماع عبر الاتصال المرئي مع ممثل الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالمناقشات بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية.