دون أن يذكرها بالإسم.. غوتيريش يتهم "إسرائيل" بنشر معلومات مضلّلة

وفي مؤتمر صحفي حول نزاهة المعلومات، قال غوتيريش "سمعت نفس المصدر مرات عديدة يقول إنني لم أهاجم حماس قط، ولم أدن حماس قط، وإنني من أنصار حماس"، في إشارة إلى "إسرائيل" دون أن يذكرها بالاسم.وأضاف: "أدنت حماس 102 مرة، منها 51 مرة في خطابات رسمية، والباقي على منصات تواصل اجتماعي مختلفة.. دائما ما تنتصر الحقيقة في النهاية".وقال سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن تنديدات غوتيريس "هراء مقارنة بأفعاله".وأضاف: "هدفه الوحيد هو مساعدة حماس على النجاة من هذه الحرب. ونرى أنه من المشين أن يرفض الأمين العام الالتزام بمعايير الأمم المتحدة ويرسم صورة مشوهة للأحداث على الأرض.. أنطونيو غوتيريس متواطئ في الإرهاب ويجب أن يستقيل اليوم".