"إسرائيل" تحذّر من إعادة لبنان لـ "العصر الحجري".. ولا تستبعد "الإتفاق"

حذر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت من أن الجيش قادر على إعادة لبنان إلى "العصر الحجري"، لكنه أكد أن تل أبيب تفضل الحل الدبلوماسي، وهو ما لم يستبعده مصدر أمني لهيئة البث الإسرائيلية.

وقال غالانت، في ختام زيارته إلى واشنطن أمس الأربعاء، إن "إسرائيل لا تريد حربا على حزب الله، لكن بإمكانها أن تلحق ضررا جسيما في لبنان إذا ما أخفقت الجهود الدبلوماسية".

وأوضح غالانت للصحفيين، في نهاية الزيارة التي استمرت أياما عدّة، "لا نريد الحرب، لكنّنا نستعد لكل السيناريوهات"، وأضاف أن "حزب الله يدرك جيدا أنّنا قادرون على إلحاق أضرار جسيمة في لبنان إذا اندلعت حرب".

وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن مصدر أمني أن "الترجيحات الإسرائيلية لا تستبعد التوصل إلى اتفاق مع لبنان، ولكن الاحتمال منخفض والمنظومة الأمنية تستعد".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن قائد الفرقة401، أن "العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة ستنتهي خلال الأسابيع القادمة، ويتم بعدها الانتقال للمرحلة الثالثة".

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني قوله إن "الجبهة الأساسية بعد انتهاء العملية في رفح ستكون الشمال والمواجهة المباشرة مع حزب الله".

وكشفت عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي موجودان في الشمال كمناورة للجيش ورفع الاستعدادات لاتساع المواجهة مع لبنان.

