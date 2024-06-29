وزير الداخلية الإيراني: حملات الدعاية للجولة الإنتخابية الثانية غداً والصمت الإنتخابي يبدأ صباح الخميس المقبل

قال قائد اللواء 12 الإسرائيلي إن "تفكيك حماس في رفح سيستغرق عامين آخرين على الأقل"، مضيفاً أنه "من يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل فهو يذر الرمال في العيون".