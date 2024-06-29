جامعة الدول العربية: لم نعد نصنف حزب الله منظمة إرهابية

أشار وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، السبت، إلى قرب اتخاذ قرارات بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، أو القيام بذلك بالقوة. وأكد غالانت في تصريح له أن "الجيش الإسرائيلي" جاهز عسكريا ودفاعيا، ويثق في قدرته على التعامل مع أي مهمة تكلف بها.



