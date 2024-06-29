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عربي و دولي

جامعة الدول العربية: لم نعد نصنف حزب الله منظمة إرهابية

2024-06-29 | 09:13
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جامعة الدول العربية: لم نعد نصنف حزب الله منظمة إرهابية
جامعة الدول العربية: لم نعد نصنف حزب الله منظمة إرهابية

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية. وجاء ذلك في تصريح متلفز لقناة القاهرة الإخبارية، عقب زيارته العاصمة بيروت.

وأوضح زكي أن القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي، مما أدى إلى قطع التواصل معه. لكنه أشار إلى توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة، مما أتاح إمكانية التواصل مع الحزب.
وأكد زكي أن جامعة الدول العربية لا تملك قوائم إرهابية رسمية، وأن جهودها لا تتضمن تصنيف كيانات كمنظمات إرهابية.
جامعة الدول العربية: لم نعد نصنف حزب الله منظمة إرهابية

عربي و دولي

جامعة الدول العربية

حسام زكي

حزب الله

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