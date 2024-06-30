الداخلية الإيرانية: إحباط مؤامرة والقبض على إرهابيين خلال الانتخابات الرئاسية

وقال نائب وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة، مجيد مير أحمدي، إنه "تم اعتقال عدد من العناصر الإرهابية، الذين كانوا قد توجهوا إلى البلاد، وتلقوا التدريب اللازم، وكانوا جاهزين لتنفيذ العمليات الإرهابية أثناء الانتخابات، ولكن واجهت التيارات الإرهابية فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأضاف أن "الحركات والجماعات الإرهابية خططت لخلق أجواء من الانفلات الأمني في البلاد، خلال فترة الانتخابات، من خلال تنفيذ عمليات إرهابية وإثارة القلق، والترهيب بين الناس لمنعهم من المشاركة في الانتخابات".