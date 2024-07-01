عائلة بايدن تحثه على البقاء في السباق الرئاسي

وقال أحد المستشارين إن المناقشات العائلية ركزت على الكيفية التي يمكن بها لأفراد عائلة بايدن مساعدته – وليس ما إذا كان ينبغي عليه إعادة النظر في ترشيحه.ولفتت "سي أن ان" الى ان هانتر بايدن، نجل الرئيس وأحفاده، أبدوا إعجابهم ودعمهم – بعد الثناء والدعم الهائلين من السيدة الأولى جيل بايدن في الأيام الأخيرة. وقال مستشار بايدن، إن أفراد الأسرة ناقشوا ما إذا كان ينبغي إجراء أي تعديلات على طاقم العمل في الحملة أو الدائرة الداخلية لبايدن.وبحسب القناة الاميركية فان وجهة نظر الأسرة الآن – أن بايدن يجب أن يبقى ويواصل القتال – يمكن أن تتغير في الأيام المقبلة إذا استمرت دوامة الهبوط وإذا اقتنع الرئيس بأن الخروج من السباق سيكون القرار الأفضل.وقال مستشارا بايدن إنه يجمع البيانات بفارغ الصبر - القصصية والاستطلاعات العامة - لكنه ينتظر جولة أوسع من استطلاعات الرأي والأبحاث الخاصة بالحملة الديمقراطية هذا الأسبوع، استعدادًا لما يُتوقع أن يكون انزلاقًا.