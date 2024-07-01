الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

عائلة بايدن تحثه على البقاء في السباق الرئاسي

2024-07-01 | 02:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عائلة بايدن تحثه على البقاء في السباق الرئاسي
عائلة بايدن تحثه على البقاء في السباق الرئاسي

قال اثنان من مستشاري الرئيس جو بايدن إن عائلته تشجعه على البقاء في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، وتقدم له "دعمها المطلق"، وذلك خلال تجمع عائلي في منتجع كامب ديفيد امس، بحسب ما اشارت قناة "سي أن أن" الاميركية.

وقال أحد المستشارين إن المناقشات العائلية ركزت على الكيفية التي يمكن بها لأفراد عائلة بايدن مساعدته – وليس ما إذا كان ينبغي عليه إعادة النظر في ترشيحه.
ولفتت "سي أن ان" الى ان هانتر بايدن، نجل الرئيس وأحفاده، أبدوا إعجابهم ودعمهم – بعد الثناء والدعم الهائلين من السيدة الأولى جيل بايدن في الأيام الأخيرة. وقال مستشار بايدن، إن أفراد الأسرة ناقشوا ما إذا كان ينبغي إجراء أي تعديلات على طاقم العمل في الحملة أو الدائرة الداخلية لبايدن.
وبحسب القناة الاميركية فان وجهة نظر الأسرة الآن – أن بايدن يجب أن يبقى ويواصل القتال – يمكن أن تتغير في الأيام المقبلة إذا استمرت دوامة الهبوط وإذا اقتنع الرئيس بأن الخروج من السباق سيكون القرار الأفضل.
وقال مستشارا بايدن إنه يجمع البيانات بفارغ الصبر - القصصية والاستطلاعات العامة - لكنه ينتظر جولة أوسع من استطلاعات الرأي والأبحاث الخاصة بالحملة الديمقراطية هذا الأسبوع، استعدادًا لما يُتوقع أن يكون انزلاقًا.
 
عائلة بايدن تحثه على البقاء في السباق الرئاسي

عربي و دولي

بايدن

الرئاسة الاميركية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاحتلال يفرج عن مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية.. هذا ما كشفه بعد الافراج عنه
وزير المالية الفرنسي: سنكون أمام خطر حقيقي إذا حقق أقصى اليمين الأغلبية المطلقة وسنبذل كل الجهد لمنع حصوله على ذلك

اقرأ ايضا في عربي و دولي

إعلام عبري: نهاية الحرب بصورتها الحالية خلال 10 أيام
03:49

إعلام عبري: نهاية الحرب بصورتها الحالية خلال 10 أيام

إعلام عبري: نهاية الحرب بصورتها الحالية خلال 10 أيام

03:49

إعلام عبري: نهاية الحرب بصورتها الحالية خلال 10 أيام

إعلام عبري: نهاية الحرب بصورتها الحالية خلال 10 أيام

القسام: فجرنا منزلاً مفخخاً بقوة للاحتلال بعد استدراجها اليه شرقي رفح
03:46

القسام: فجرنا منزلاً مفخخاً بقوة للاحتلال بعد استدراجها اليه شرقي رفح

أعلنت كتائب القسام أنها استدرجت قوة للاحتلال الإسرائيلي إلى منزل مفخخ شرق رفح جنوبي قطاع غزة، وفجرته فور دخول الجنود اليه، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

03:46

القسام: فجرنا منزلاً مفخخاً بقوة للاحتلال بعد استدراجها اليه شرقي رفح

أعلنت كتائب القسام أنها استدرجت قوة للاحتلال الإسرائيلي إلى منزل مفخخ شرق رفح جنوبي قطاع غزة، وفجرته فور دخول الجنود اليه، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024