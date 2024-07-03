باقري: لبنان سيكون جحيماً بلا عودة للإسرائيليين

وأوضح باقري أن "زيارة الملك السعودي لإيران مدرجة في جدول الأعمال والأجندة السعودية، وسيتم مناقشتها بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إيران".

وبشأن إمكانية عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، أكد باقري أن "تغيير شخص في قيادة دولة لا يمكن أن يؤثر على السياسات الاستراتيجية لإيران"، مشددًا على أن الحكومة الإيرانية لديها التقديرات والتوقعات اللازمة للتعامل مع التغيرات الدولية، بما في ذلك السيناريو الأميركي.