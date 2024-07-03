الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

البيت الأبيض: ننفي صحة ما ورد في تقرير نيويورك تايمز

2024-07-03 | 11:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
البيت الأبيض: ننفي صحة ما ورد في تقرير نيويورك تايمز
البيت الأبيض: ننفي صحة ما ورد في تقرير نيويورك تايمز

نفى البيت الأبيض، "صحة ما ورد في تقرير نيويورك تايمز بشأن دراسة بايدن ما إذا كان سيستمر بالسباق الرئاسي".

وكانت قد أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر مطلع، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ أحد مناصريه الرئيسيين أنه يدرس ما إذا كان سيستمر في السباق الرئاسي.

وذكرت الصحيفة أن "بايدن أبلغ مناصرا له أنه قد لا يستطيع إنقاذ ترشحه إذا لم يقنع الناخبين بقدرته بعد أدائه الضعيف بالمناظرة".

وكان قد عزا الرئيس الأميركي سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشدّداً على أنّ "هذا ليس عذراً، بل تفسير".

واعتبر بايدن خلال اجتماع مع متبرّعين ديمقراطيين قرب واشنطن أنّه "لم يكن أمراً ذكياً جداً أن أكون قد سافرتُ حول العالم مرّات عدّة... قبل وقت قصير من المناظرة".

وأضاف "لم أستمع لتوجيهات طاقمي بشأن أخذ قسط من الراحة قبلها، وبعدها كدت أغفو على المسرح".

البيت الأبيض: ننفي صحة ما ورد في تقرير نيويورك تايمز

عربي و دولي

السباق الرئاسي

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قبل المرحلة الثالثة.. الأنباء الكويتية تعلن سبب لقاء هوكستين بـ لودريان!
ماكرون لنتنياهو : لمنع "اشتعال" الوضع بين إسرائيل و حزب الله

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الخامنئي دعا الى المشاركة الكثيفة بالإنتخابات الرئاسية الإيرانية
10:44

الخامنئي دعا الى المشاركة الكثيفة بالإنتخابات الرئاسية الإيرانية

أشار المرشد الإيراني الاعلى علي الخامنئي، خلال اجتماع الإدارة الجديدة والإداريين ومجموعة من أساتذة ثانوية الشهيد مطهري، الى أن "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مهمة للغاية"، داعياً "محبي الإسلام والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإظهار حبهم عبر المشاركة الكثيفة بالإنتخابات الرئاسية".

10:44

الخامنئي دعا الى المشاركة الكثيفة بالإنتخابات الرئاسية الإيرانية

أشار المرشد الإيراني الاعلى علي الخامنئي، خلال اجتماع الإدارة الجديدة والإداريين ومجموعة من أساتذة ثانوية الشهيد مطهري، الى أن "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مهمة للغاية"، داعياً "محبي الإسلام والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإظهار حبهم عبر المشاركة الكثيفة بالإنتخابات الرئاسية".

بالفيديو - لحظة استهداف الاراضي الفلسطينية المحتلة برشقة صاروخية
10:23

بالفيديو - لحظة استهداف الاراضي الفلسطينية المحتلة برشقة صاروخية

فيديو يظهر اطلاق رشقة صاروخية كبيرة باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة

10:23

بالفيديو - لحظة استهداف الاراضي الفلسطينية المحتلة برشقة صاروخية

فيديو يظهر اطلاق رشقة صاروخية كبيرة باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024