زيلينسكي: على ترمب أن يكشف عن خطته لإنهاء الحرب سريعاً

وقال زيلينسكي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في كييف اليوم: "إذا كان ترامب يعرف كيفية إنهاء الحرب، فيجب أن يخبرنا اليوم. إذا كانت ثمة مخاطر على استقلال أوكرانيا، إذا فقدنا الاستقلال، نريد أن نستعد لهذا، نريد أن نعرف."

وتباهى الرئيس الأميركي السابق، الذي يتصدر استطلاعات الرأي متفوقا على الرئيس جو بايدن قبل انتخابات تشرين الثاني المقبل، بأنه سينهي الحرب بحلول تنصيبه في كانون الثاني.

وشجب ترامب في مناظرة متلفزة الأسبوع الماضي، إنفاق مليارات الدولارات على الدفاع الأوكراني، مشيراً إلى أن كييف "ليست في طريقها للفوز في الحرب".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن أسفه، في المقابلة التي استمرت قرابة ساعة، إزاء التأخر في إرسال الأسلحة من الحلفاء الغربيين، وقال إنه "ربما يكون مستعدا" لمقابلة ترامب للاستماع إلى مقترحات فريقه.