هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأميركي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن مجهولين شنوا هجوما صاروخيا على قاعدة للجيش الأميركي في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا.

وقال المراسل عينه إن انفجارات عنيفة هزت حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي الذي يتخذه الجيش الأميركي كقاعدة له في ريف المحافظة الشمالي.

وأضاف أن الانفجارات ناجمة عن هجوم صاروخي تعرضت له القاعدة.

وأوضح المراسل أن ألسنة اللهب تصاعدت من داخل القاعدة بالتزامن مع أصوات انفجارات قوية هزت الحقل، وتردد صداها في أرجاء المنطقة، دون توافر معلومات عن الخسائر البشرية أو المادية المحتملة.

وبحسب المراسل، فور الهجوم، شهدت سماء ريف دير الزور الشمالي تحليقا مكيف للطيران الحربي الأميركي، كما ضرب المسلحون الموالون للجيش الأميركي طوقا أمنيا مشددا على الطرق المؤدية إلى محيط القاعدة، وفي مداخل القرى والبلدات المحاذية لها.