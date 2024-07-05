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ضرب وأصفاد وكلاب.. شهادات مروعة لفلسطينيين في سجون "إسرائيل"

2024-07-05 | 05:49
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ضرب وأصفاد وكلاب.. شهادات مروعة لفلسطينيين في سجون &quot;إسرائيل&quot;
ضرب وأصفاد وكلاب.. شهادات مروعة لفلسطينيين في سجون "إسرائيل"


روى معتقلون فلسطينيون أفرج عنهم من سجون إسرائيلية ممارسات تعذيب وإهانات تعرّضوا لها خلال فترة اعتقالهم، من عصب أعين وضرب واعتداءات من كلاب، فيما تندّد منظمات حقوقية بهذه الانتهاكات.

ففي مؤتمر صحفي، كشف مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، محمد أبو سلمية، والذي كان من بين 50 معتقلاً أفرج عنهم يوم الإثنين الماضي، عن تفاصيل مروعة عن التعذيب الذي تعرض له هو وزملاؤه في السجون الإسرائيلية.
قال أبو سلمية: "تعرّضنا لتعذيب شديد.. تعرضتُ للضرب على الرأس ونزفت.. اعتدوا علينا بالكلاب البوليسية وبالهراوات. كسروا إصبعي الصغير".
وأضاف أن هناك طبيبين توفيا في أقبية التحقيق، مؤكدًا أن العديد من الزملاء من الطواقم الطبية ما زالوا معتقلين. وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الدواء والغذاء عن الأسرى، مما يؤدي إلى فقدانهم للوزن بشكل كبير.
وطالب أبو سلمية المؤسسات الدولية بزيارة السجون الإسرائيلية للتحقق من هذه الانتهاكات.
أُفرج عن أبو سلمية في 22 تشرين الثاني بعد حصار لمجمع الشفاء نفذه الجيش الإسرائيلي قبل اقتحامه في الشهر الثاني من الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وفي الحادي عشر من الشهر الماضي، أفرجت "إسرائيل" عن نحو 50 معتقلاً من قطاع غزة، نُقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، بحسب ما أفادت فرانس برس.
وتحدث محمود الزعانين (37 عامًا)، أحد المفرج عنهم، قائلاً: "ضُربت ليلاً ونهاراً. كانت عيوننا معصوبة وأيدينا وأرجلنا موثقة بالأصفاد، وكانوا يطلقوا علينا الكلاب". وأضاف: "تعرضت للتعذيب، ضربوني بعنف على أعضائي التناسلية 4 مرات".
وعن ظروف الاعتقال، قال محمود الزعانين، وهو ملقى على سرير في المستشفى: "سألوني في التحقيق أين يحيى السنوار؟ وأين حماس؟ وأين أسرانا؟ ولماذا شاركتَ في السابع من أكتوبر؟ "، أجبت "لم أشارك في السابع من أكتوبر. كما عرضوا علينا المال لمعرفة مكان السنوار ومكان الأنفاق".
ضرب وأصفاد وكلاب.. شهادات مروعة لفلسطينيين في سجون "إسرائيل"

عربي و دولي

فلسطين

إسرائيل

قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي

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