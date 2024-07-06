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عربي و دولي

فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

2024-07-06 | 00:44
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فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية صباح اليوم فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان بانتخابات الرئاسة متفوقا على المرشح المحافظ سعيد جليلي.

وفي سياق متصل أكد بيزشكيان أنه "سيمد يد الصداقة للجميع" في أول تصريحات له بعد إعلان فوزه ، وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي "سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعنا شعب هذا البلد. علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدّم البلد".
 

وقالت الداخلية الايرانية ان بزشكيان فاز بنحو 55% من أصوات الناخبين، في حين بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية 49.8%.

الى ذلك أحصى مسؤولو الانتخابات حتى الآن أكثر من 30 مليون صوت، حصل بزشكيان منها على ما يزيد على 17 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت، وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية.

وكانت الداخلية الإيرانية أعلنت مساء امس إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع انتهاء المهلة القانونية بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي وبدء فرز الأصوات.

وكان نحو 61 مليون ناخب دعوا للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحسم المنافسة بين جليلي وبزشكيان، وكان المرشح الإصلاحي تقدم على منافسه المحافظ في الجولة الأولى التي جرت يوم 28 حزيران الماضي لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في أيار الماضي.

وقد شهدت الجولة الأولى من الانتخابات إقبالا منخفضا غير مسبوق، إذ أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس للبلاد.

فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

عربي و دولي

ايران

مسعود بزشكيان

سعيد جليلي

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