"إسرائيل" تتحدث عن حدث "مؤلم".. وواشنطن متفائلة بصفقة تبادل

في اليوم الـ277 من العدوان على غزة، واصل الاحتلال قصفه مناطق بالقطاع، في أعقاب معارك ضارية بين قواته والمقاومة في تل الهوى، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 4 أحداث أمنية صعبة يواجهها الجيش.

وأعلنت كتائب القسام عن تفجير عبوات في قوات راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وتدمير دبابة وناقلة جند وجرافة وجيب عسكري بتل الهوى، في حين كثف جيش الاحتلال قصفه على الحي، وهذا ما تسبب في موجة نزوح واسعة بعد توغله بشكل مفاجئ فيه.

وفي الضفة الغربية، واصل الاحتلال تصعيد حملته في مناطق وبلدات عدة، من بينها اقتحام آلياته العسكرية وجرافاته مدينة ومخيم طولكرم، إلى جانب احتجاز قواته صحفيين أثناء تغطيتهم اقتحام المدينة قبل أن تخلي سبيلهم.

سياسياً، قالت حركة حماس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع عقبات إضافية أمام المفاوضات، وإن التصعيد في غزة سيعيد التفاوض إلى نقطة الصفر، في حين أكدت واشنطن أنها لم تكن لترسل فريقا إلى المنطقة لو لم تعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق.