رسالة من بزشكيان الى نصر الله: نهج الدفاع عن المقاومة متجذّر

أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان أمس الاثنين دعم بلاده لحزب الله، وذلك في رسالة موجهة إلى الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، مستنكرا "سياسات الحرب والسياسات الإجرامية" التي تنتهجها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى في المنطقة.

وقال بزشكيان في رسالته إن "جمهورية إيران الإسلامية، لطالما دعمت صمود ومقاومة الشعوب الإقليمية في مواجهة الكيان الصهيوني اللاشرعي".

وأضاف الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية السبت الماضي على منافسه المحافظ سعيد جليلي "إن نهج الدفاع عن المقاومة متجذّر في السياسات المبدئية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال "إنني على يقين بأن حركات المقاومة في المنطقة، لن تسمح لهذا الكيان أن يستمر في سياساته العدوانية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وسائر الشعوب الإقليمية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن في وقت سابق أن بلاده "لن تتردد في دعم لبنان وأمنه في الوقت المناسب"، مضيفا أن "على الكيان الصهيوني أن يدرك عواقب أي عمل مغامر في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بلبنان".

وجاءت الانتخابات الرئاسية في إيران عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 أيار الماضي.

