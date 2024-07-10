الجميع في قطر اليوم سعيًا للهدنة في غزة

ويسعى الوفد المصري، بقيادة رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، للتوسط بين حركة حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق هدنة في أقرب وقت ممكن.

ومن المتوقع أن تعود المفاوضات إلى القاهرة يوم الخميس، بعد التقدم في النقاط المتفق عليها خلال الاجتماع في الدوحة.

وسيحضر رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز الاجتماع أيضًا، وهذا يعكس التزام الدولي بدعم جهود التوسط لإنهاء الصراع في غزة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضًا أكد على ضرورة وقف العمليات العسكرية واتخاذ خطوات فعالة لمنع تصعيد الصراع الحالي في المنطقة.