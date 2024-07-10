إعلام العدو: نتنياهو وفي رحلته إلى أميركا لن يتوقف في أوروبا خشية إعتقاله
أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة خوفاً من مذكرة اعتقال تعدّها المحكمة الجنائية الدولية بحقه
ونقلت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" عن الهيئة أن نتنياهو "فكر ثم قرر" عدم زيارة جمهورية التشيك وهنغاريا في طريقه إلى الولايات المتحدة عندما يسافر لإلقاء خطاب أمام الكونغرس في 24 تموز، وسط مخاوف من أن المحكمة الجنائية الدولية تعد مذكرة اعتقال ضد له.
وإذا قبلت المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام الرئيسي كريم خان لها بإصدار مذكرة اعتقال، فيجب على جمهورية التشيك والمجر اعتقال نتنياهو.