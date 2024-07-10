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عربي و دولي

غالانت: المخاطر تُحدّق بجميع أرجاء اسرائيل!

2024-07-10 | 08:34
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غالانت: المخاطر تُحدّق بجميع أرجاء اسرائيل!
غالانت: المخاطر تُحدّق بجميع أرجاء اسرائيل!

أشار وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الى أن "قرار إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مؤخرا حظي بموافقة نتنياهو وأعتقد أن ذلك خطأ كبير"، معتبراً أن "المخاطر تحدق بجميع أرجاء إسرائيل سواء من الضفة الغربية أو الشمال أو حدود غزة".

وذكر غالانت، أنه "كان هناك إخفاق في ما حدث على حدود غزة وسنستخلص الدروس من ذلك"، مشدداً على أننا "مصممين على محاسبة كل من عمل ضد مواطنينا وسيكون أمامهم إما السجن أو المقبرة".

وأضاف "سنحاسب الحيوانات البشرية التي عملت ضد مواطنينا وننزل بهم القصاص".
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