غالانت: المخاطر تُحدّق بجميع أرجاء اسرائيل!

أشار وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الى أن "قرار إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مؤخرا حظي بموافقة نتنياهو وأعتقد أن ذلك خطأ كبير"، معتبراً أن "المخاطر تحدق بجميع أرجاء إسرائيل سواء من الضفة الغربية أو الشمال أو حدود غزة".