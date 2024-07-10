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عربي و دولي

وزير الخارجية المصري: نتابع بقلق بالغ التصعيد شديد الخطورة على الجبهة الشمالية

2024-07-10 | 14:08
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وزير الخارجية المصري: نتابع بقلق بالغ التصعيد شديد الخطورة على الجبهة الشمالية
وزير الخارجية المصري: نتابع بقلق بالغ التصعيد شديد الخطورة على الجبهة الشمالية

تطرق وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي للتصعيد الجاري في جنوب لبنان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الأردني في القاهرة، وقال الوزير المصري إن بلاده تتابع بقلق بالغ التصعيد شديد الخطورة الذي يقوم به الجانب الاسرائيلي على الجبهة الشمالية و العدوان على لبنان، واعتبر عبد العاطي أن جذور التصعيد هي العدوان الإسرائيلي على غزة وبالتالي فإن عودة الهدوء للمنطقة سواء البحر الأحمر أو لبنان لن يتأتى سوى بإيقاف إسرائيل لعدوانها على غزة.


وفيما يخص لبنان، أكد الوزير المصري أن بلاده تدعم بشكل واضح ومطلق أمن واستقرار لبنان وضرورة صون سيادته خاصة في ظل التحديات التي تواجه الشعب اللبناني، وأكد أنه اجرى اتصالات مكثفة مع نظرائه العرب والغربيين بما في ذلك وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمفوض الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية للتحذير من تبعات التصعيد غير المحسوب وما يمكن أن يؤدي اليه من انهيار للاستقرار في المنطقة 
وشكك وزير الخارجية المصري في قدرة الحلول الامنية والعسكرية على توفير الامن لأي طرف، في اشارة لإسرائيل، معتبرا أن الحل يكمن في تنفيذ حل الدولتين وضمان حقوق الشعب الفلسطيني ليتحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
وزير الخارجية المصري: نتابع بقلق بالغ التصعيد شديد الخطورة على الجبهة الشمالية

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