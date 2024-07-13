أكثر من 100 شهيد وجريح في مجزرة ارتكبها الاحتلال في خان يونس

ارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة منذ بعض الوقت في خان يونس جنوب قطاع غزة حيث استهدفت الغارات الاسرائيلية مخيمات تعج بآلاف النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس ما اسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وافاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة باستشهاد أكثر من 100 نازح في مجزرة ارتكبها الاحتلال بخان يونس بينهم عناصر من طواقم الدفاع المدني.