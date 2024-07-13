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عربي و دولي

أكثر من 100 شهيد وجريح في مجزرة ارتكبها الاحتلال في خان يونس

2024-07-13 | 05:28
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أكثر من 100 شهيد وجريح في مجزرة ارتكبها الاحتلال في خان يونس
أكثر من 100 شهيد وجريح في مجزرة ارتكبها الاحتلال في خان يونس

ارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة منذ بعض الوقت في خان يونس جنوب قطاع غزة حيث استهدفت الغارات الاسرائيلية مخيمات تعج بآلاف النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس ما اسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وافاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة باستشهاد أكثر من 100 نازح في مجزرة ارتكبها الاحتلال بخان يونس بينهم عناصر من طواقم الدفاع المدني.

 وافادت مصادر محلية بان مسيرات اسرائيلية فتحت النيران باتجاه طواقم الدفاع المدني والإسعاف وأصابت عددا منهم وقد وصلت أعداد كبيرة من الإصابات إلى المستشفى الكويتي، بينهم أطفال ونساء وعناصر من الدفاع المدني جراء قصف منطقة المواصي.
 
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عربي و دولي

مجزرة

خان يونس

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