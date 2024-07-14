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عربي و دولي

مزاعم إسرائيلية: قتلنا رافع سلامة في غارة المواصي

2024-07-14 | 09:56
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مزاعم إسرائيلية: قتلنا رافع سلامة في غارة المواصي
مزاعم إسرائيلية: قتلنا رافع سلامة في غارة المواصي

زعمت "إسرائيل"، الأحد، "مقتل قائد لواء خان يونس بحركة حماس رافع سلامة في الغارة التي استهدف المواصي السبت".

وقالت "إسرائيل"، السبت، إن "هدف الغارة كان القضاء على سلامة ومحمد ضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة".
وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن "التقرير الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي وذكر أن الغارة على خان يونس بقطاع غزة، السبت، استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف كلام فارغ".
وأضاف أبو زهري لرويترز: "جميع الضحايا هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأميركي والصمت العالمي.. هذه رسالة عملية من الاحتلال بأنه غير معني بأي اتفاق".
مزاعم إسرائيلية: قتلنا رافع سلامة في غارة المواصي

عربي و دولي

إسرائيل

رافع سلامة

المواصي

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