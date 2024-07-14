روسيا تعلن عن إختراق جديد شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم الأحد سيطرتها على قرية أخرى على جبهات القتال شرق أوكرانيا، مواصلة بذلك تقدمها داخل الخطوط الدفاعية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "وحدات من مجموعة قوات فوستوك سيطرت على قرية أوروجين" في منطقة دونيتسك".

وهذه القرية الواقعة في الجبهة الجنوبية قريبة من منطقة زاباروجيا، وقد استعادها الجيش الأوكراني خلال هجومه المضاد العام الماضي.

وتتقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد الكبير الصيف الماضي وسقوط مدينة أفدييفكا في شباط الماضي.

وفي أيار الماضي شنت القوات الروسية أيضا هجوما في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، لكنه سرعان ما تباطأ بسبب إرسال كييف تعزيزات.

ويشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحاب القوات الأوكرانية من 4 مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا لوقف الحرب.

في المقابل، رفضت كييف وحلفاؤها الغربيون هذه المطالب، وطالبت بانسحاب القوات الروسية إلى وراء حدود ما قبل الحرب.