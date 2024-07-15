بسبب هجمات الحوثيين... ميناء "إيلات" يعلن إفلاسه

أفاد موقع "WorldCargo" المعني بأخبار الشحن العالمي، بإعلان ميناء إيلات إفلاسه بسبب انعدام النشاط التجاري نتيجة الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن "الإسرائيلية" والمرتبطة بـ"إسرائيل" في البحر الأحمر.

ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي للميناء جدعون جولبرت قوله للجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست الاسرائيلي أن الميناء لم يشهد أي نشاط أو إيرادات لمدة ثمانية أشهر.

وأشار الموقع إلى تضرر الميناء من هجمات الحوثيين التي أثرت بشكل كبير على حركة التجارة لإسرائيل.

وتابع أن عمليات الحوثيين في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض حركة الشحن بنسبة 85%، مما دفع الميناء إلى طلب مساعدات مالية من الحكومة الإسرائيلية.