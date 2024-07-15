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عربي و دولي

ترامب يختار السيناتور جي دي فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس

2024-07-15 | 16:43
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ترامب يختار السيناتور جي دي فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس
ترامب يختار السيناتور جي دي فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس

اختار المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في أوهايو، جي دي فانس، مرشحا لمنصب نائب الرئيس.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "بعد مداولات وتفكير مطول، ومع الأخذ في الاعتبار المواهب الهائلة التي يتمتع بها كثيرون آخرون، قررت أن الشخص الأنسب لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هو السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو العظيمة".

وأضاف:"لقد خدم جي دي بلادنا بشرف في قوات مشاة البحرية، وتخرج من جامعة ولاية أوهايو في عامين، بامتياز مع مرتبة الشرف، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة ييل، حيث كان محررًا لمجلة ييل للقانون، ورئيسًا لجمعية المحاربين القدامى في جامعة ييل. أصبح كتاب جي دي، "Hillbilly Elegy"، من أكثر الكتب مبيعًا وفيلمًا، لأنه دافع عن الرجال والنساء المجتهدين في بلدنا".

وذكر ترامب أن "جي دي فانس يتمتع بمسيرة مهنية ناجحة للغاية في مجال التكنولوجيا والمالية، والآن، خلال الحملة، سوف يركز بقوة على الأشخاص الذين ناضل من أجلهم ببراعة، وهم العمال والمزارعون الأمريكيون في بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن، وأوهايو، ومينيسوتا، وأميركا وأبعد من ذلك". 

وقال ترامب:"بصفته نائبًا للرئيس، سيواصل جي دي النضال من أجل دستورنا، والوقوف إلى جانب قواتنا، وسيبذل كل ما في وسعه لمساعدتي في جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. تهانينا للسيناتور جيه دي فانس وزوجته أوشا، التي تخرجت أيضًا من كلية الحقوق بجامعة ييل، وأطفالهما الثلاثة الجميلين. فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى 2024!".

ترامب يختار السيناتور جي دي فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس

عربي و دولي

دونالد ترامب

أميركا

جو بايدن

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